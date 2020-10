Milan, miglior difesa della Serie A e non solo. In Europa nessuno meglio dei rossoneri

Quattro gare, quattro vittore. Il Milan macina punti, gol e trionfi, ma tutto questo senza scoprirsi e dando una fondamentale importanza alla fase difensiva. Non a caso dopo quattro giornate la miglior difesa della Serie A 2020-2021 è variopinta di rossonero con un solo gol subito a pari merito con il Verona (che questa sera giocherà contro il Genoa) e con il Napoli, che “sul campo” ha subito solamente una rete. Ma come se non bastasse, il Milan vanta anche la miglior difesa tra i top campionati europei. Il Lipsia ne ha subiti due in quattro gare, il Lille due, ma in sette partite, l’Everton di Ancelotti (in testa alla Premier come miglior difesa) ne ha subiti sette in cinque partite ed in conclusione la Real Sociedad ne ha presi due in sei .

Statistiche alla mano si può parlare dei tre clean sheet su quattro di Donnarumma, che ha difeso la porta rossonera senza subire gol contro Bologna, Crotone e Spezia. Ma non solo, infatti Kessie e Bennacer hanno recuperato 57 palloni in due (29 l’ivoriano e 27 l’algerino), ma a capo di questa speciale classifica si trova Kjaer, perno della difesa rossonera che conduce con 35 palloni recuperati e seguono infine i due terzini (Theo Hernandez con 25 e Calabria con 27). Si può dunque parlare del grande momento che sta vivendo il reparto difensivo del Milan, ma senza dimenticare i giusti meriti che vanno dati a Stefano Pioli.