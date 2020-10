Il Milan ha puntato su Milenkovic già in estate e, alla riapertura del mercato a Gennaio, presenterà una nuova offerta alla Fiorentina. Il serbo non vuole rinnovare il contratto che scade nel 2022 e per questo la Viola sta cercando un giocatore per sostituirlo.

Il nome più caldo è quello di Andrea Cistana de Brescia che potrebbe tornare in Serie A dopo la retrocessione dei lombardi nella scorsa stagione.