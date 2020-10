Milan, nel giorno del derby arriva il sostegno di due grandi ex

È il giorno del derby. Per i tifosi di Milan e Inter è LA partita dell’ anno. La città da giorni “respira” l’ attesa, la tensione, l’ emozione di vivere questi 90 minuti. Non importa se San Siro sarà vuoto per l’ emergenza sanitaria. Il derby è una questione di rivalità cittadina, di cuore … il derby è il derby.

A poche ore dal fischio d’ inizio sono arrivati due messaggi social da due grandi ex e protagonisti della stracittadina milanese.

Sulla sua pagina Instagram, Clarence Seedorf, che ha giocato il derby con entrambe le maglie, ha ricordato così le sue stracittadine: “Il Derby di Milano è una partita speciale che ho giocato sia con la maglia dell’Inter che del Milan e anche da allenatore nel 2014! Guardare gli spalti con 80.000 fans è magico, ma oggi sappiamo che sarà diverso a causa della pandemia. Speriamo che i tifosi tornino presto, nel frattempo uniamo le forze per rispettare le regole legate alla prevenzione del Covid perché il ritorno allo stadio dipende anche dal nostro comportamento! Goditi la partita e stai al sicuro!.”

Dopo le parole di Seedorf, è arrivato il messaggio di colui che con le sue 14 reti su 21 partite (tra campionato, Coppa Italia e Champions), resterà sempre nei cuori dei tifosi rossoneri ed è, ad oggi, nella storia del derby di Milano. Sono le parole di Andriy Shevchenko che con un breve messaggio, dimostra il suo grande amore per il Milan: “Passione incondizionata. In bocca al lupo Milan.”