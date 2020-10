Milan, nome nuovo per la difesa: piace Mustafi dell’Arsenal

A gennaio, il Milan potrebbe tentare l’affondo per Mustafi dell’Arsenal. Stando a quanto riportato da Football London, infatti, il difensore ex Sampdoria – in scadenza nel 2021 – non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto con i Gunners.

Nello specifico, pare che il club inglese sia pronto a lasciar partire il giocatore per una cifra non superiore ai 5-6 milioni di euro. Il Milan monitora la situazione, valutando anche la possibilità di farlo firmare a 0 per averlo a disposizione dall’anno prossimo.