Con la vittoria di ieri nel Derby della Madonnina, il Milan non ha solo raggiunto quota 20 risultati utili consecutivi. Una cifra che stupisce, visto l’andamento degli ultimi anni in casa del Diavolo. Ma il traguardo in questione è quello delle 1400 vittorie in Serie A: i rossoneri sono il terzo club a raggiungere questo risultato, dopo la Juventus e proprio l’Inter.