Milan, occhi in Brasile per un baby portiere

Per rafforzare il pacchetto portieri, il Milan starebbe guardando in Brasile. In particolare, secondo Speranza, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Hugo Neneca Souza, promettente estremo difensore, classe 1999, del Flamengo.

Il Milan avrebbe già effettuato dei sondaggi per il giocatore brasiliano, il quale ha un contratto in scadenza il 30 settembre del 2023. Nel frattempo, in queste ultime ore, sono tornate a rincorrersi le voci in merito al futuro di Gigio Donnarumma. Il portierone rossonero, che ha la stessa età del collega brasiliano, ha un contratto in scadenza il prossimo giugno.

Lavori in corso dunque per la porta rossonera, che pensa al rinnovo di Donnarumma ma non solo.