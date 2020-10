Milan, penultimo allenamento prima dell’Europa

Oggi a Milanello è andato in scena il penultimo allenamento prima della trasferta scozzese di Europa League. Come riporta il sito ufficiale della società, in mattinata erano presenti, per assistere alla preparazione di ragazzi, anche Ivan Gazidis, Frederic Massara e Paolo Maldini.

L’allenamento si è sviluppato inizialmente con l’attivazione muscolare in palestra. I rossoneri si sono poi spostati in campo, effettuando torelli per prendere confidenza con il pallone e proseguendo con attività di possesso palla. Ampio spazio è poi stato dedicato alla parte tattica. L’allenamento si è concluso con una classica partitella a campo ridotto.

Per domani, mercoledì 21, è prevista attività di rifinitura al mattino e partenza per Glasgow al pomeriggio.