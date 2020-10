Milan, piace Thauvin del Marsiglia: anche il Siviglia su di lui

Tra gli obiettivi per il mercato di gennaio del Milan, c’è anche quello di Florian Thauvin. Il talento del Marsiglia andrà in scadenza a giugno 2021, e non sembra aver alcuna intenzione di rinnovare con il club francese. I rossoneri non sono però l’unico club interessato al giocatore.

Stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, infatti, anche il Siviglia sembrerebbe fortemente interessato a portare il francese in Spagna. Monchi vorrebbe mettere in piedi un’operazione simile a quella che ha portato all’acquisto di Lucas Ocampos, anch’esso proprio dal Marsiglia.