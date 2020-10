Milan-Roma è anche Ibra-Dzeko. I due non si sono mai incrociati prima

Come riporta l’edizione odierna di TuttoSport la sfida tra Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic è sorprendentemente inedita. Dal 2003, anno di esordio del bosniaco, non si sono mai scontrati sul campo. Il 28 giugno, quando il Milan battè la Roma per 2-0, Ibra era assente per infortunio.

Una storia che strana che sarebbe potuta accadere anche a maglie invertite. Nel 2009 il Milan fu molto vicino ad acquistare Dzeko, con Galliani che volò a Sarajevo ma che fu poi bloccato da Berlusconi, L’affare quindi sfumò. Qualche settimana dopo Ibra venne ceduto dall’Inter al Barcellona. Anche lo svedese è stato vicino a giocare nella Capitale per ben due volte. Nel 2015, quando voleva lasciare il PSG, e l’inverno scorso, quando però la coppia Maldini-Boban lo convinse a tornare in rossonero. Una sfida inedita tra bomber mondiali che in questo campionato segnano doppiette su doppiette.