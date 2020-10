Milan, si allontana Said Benrahma: su di lui il West Ham

Nelle scorse settimane di mercato, il nome di Said Benrahma è ruotato anche in orbita Milan. Il talentuoso centrocampista di proprietà del Brentford piace a diversi club, soprattutto inglesi. Stando a quanto riportato da 90min.com, il West Ham avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro più bonus.

I rossoneri sembrano aver già mollato la pista, per concentrarsi a gennaio su altri profili e in altri ruoli. In Inghilterra, c’è tempo fino al 16 ottobre per completare le trattative tra club di Premier League e di EFL.