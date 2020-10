Trattativa per la difesa – il Milan punta Simakan dello Strasburgo

Nella sessione di mercato estiva, il Milan ha cercato un rinforzo in difesa. Si sono fatti tanti nomi (Tomiyasu, Kabak e German Pezzella su tutti), ma nessuna trattativa è andata in porto. Calciomercato.com riporta una trattativa sottotraccia, un nome che potrebbe tornare caldo nel mercato di gennaio.

IL MILAN AVEVA OFFERTO 15 MLN

I rossoneri si sono già mossi in estate per Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000 dello Strasbrugo. Il Milan “ci ha provato fino all’ultima ora di mercato“, offrendo fino a 15 milioni di euro.

Le parti non hanno trovato l’accordo ma il club rossonero vuole tornare sul difensore già nei prossimi mesi.