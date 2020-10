Milan, ecco il probabile undici scelto da Pioli per il match contro lo Sparta Praga

Questa sera alle 19, il Milan sarà impegnato nella seconda gara del girone H di Europa League contro lo Sparta Praga, match importantissimo in ottica qualificazione dopo l’esordio vincente in Scozia contro il Celtic.

Stefano Pioli in conferenza ha annunciato ampio turnover, con l’inserimento nella squadra titolare di diversi elementi che hanno trovato meno spazio in questo inizio di stagione, come Sandro Tonali, Diogo Dalot e Samu Castillejo.

Questi gli undici di Pioli, che potrebbe schierare nel suo solito 4-2-3-1:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic.