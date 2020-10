Milan-Spezia, probabili formazioni: Tonali, Leao, Krunic e Colombo dal 1′

Domani il Milan affronterà lo Spezia a Sansiro per la terza giornata di campionato. Partita fondamentale per il Diavolo che, in caso di tre punti, potrebbe affrontare la sosta con più tranquillità in vista del derby.

La squadra è stanca, proprio per questo Stefano Pioli ha deciso di fare diversi cambi. Questa dovrebbe essere la formazione: Donnarumma tra i pali, davanti a lui solita linea a quattro formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez. Sorpresa a centrocampo con Krunic titolare a fianco di Tonali che dopo il Crotone partirà dall’inizio anche questa volta. Reparto offensivo formato da Saelemaekers a destra, Brahim Diaz trequartista al posto di uno stanco Calhanoglu, a sinistra Leao nonostante la brutta partita con il Rio Ave. A guidare l’attacco Lorenzo Colombo, in attesa del ritorno di Ibra.