Milan, Theo Hernandez è un treno: con lo Spezia raggiunti quasi 35 Km/h

Non smettono di stupire le qualità atletiche di Theo Hernandez. Il terzino spagnolo sta diventando sempre più un’arma offensiva importante per questo Milan. Una vera e propria freccia sulla fascia in grado di mettere in difficoltà qualsiasi tipo di difesa. A testimoniarlo sono i dati raccolti e pubblicati dalla Lega Serie A riguardanti la gara contro lo Spezia, dove il terzino spagnolo ha raggiunto una velocità massima di ben 34,75 Km/h, distaccando di molto il 2° più veloce, Gyasi, che ha toccato al massimo i 32,57 Km/h.