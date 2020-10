Milan, ufficiale la collaborazione con ETRO

La squadra di Stefano Pioli, nei mesi a venire, non passerà inosservata. Non esclusivamente dal punto di vista sportivo ma anche per altro. Da oggi, infatti, la storica casa di moda Etro, diventa Official Travel Accessories Supplier della Prima Squadra maschile rossonera per la stagione calcistica 2020/21.

Questo il comunicato della società.



AC Milan annuncia oggi una nuova collaborazione con ETRO, la casa di moda che dal 1968 rappresenta lo stile Made in Italy nel mondo e che diventa Official Travel Accessories Supplier della Prima Squadra maschile rossonera per la stagione calcistica 2020/21.

Un’esclusiva personalizzazione caratterizza gli accessori da viaggio creati da ETRO: iniziali e numero di maglia contraddistinguono per ciascun calciatore il trolley da cabina, lo zaino e il necessaire, realizzati nell’iconica stampa Paisley che per l’occasione si tinge di strisce rosse e nere.

La collaborazione con AC Milan rinnova ancora una volta il legame di ETRO con la città di Milano.