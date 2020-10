Milan vicino a Jordi Escobar del Valencia

Il Milan sarebbe pronto a far firmare Jordi Escobar, punta classe 2002 del Valencia e militante nella squadra B del club. Il giocatore verrebbe affidato per un anno in prestito al FC Groningen. Il prezzo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 2,5 milioni. Così riporta Plaza deportiva.

Il giovane attaccante, soprannominato il Lewandowski spagnolo per il suo fisico imponente, ha realizzato nelle ultime due stagioni 6 gol in 27 presenze. Nella Youth League dell’ultima stagione ha realizzato due reti e un assist in tre gare, dimostrando il saper essere determinante in prestazioni non semplici per la sua modesta età.