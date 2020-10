Milanello, ultimo allenamento prima della sfida contro la Roma

Sessione di allenamento pomeridiana per i rossoneri, in preparazione del big match in programma a San Siro lunedì 26 ottobre alle 20:45.

L’allenamento si è sviluppato inizialmente con l’attivazione muscolare in palestra. I rossoneri si sono poi spostati in campo, effettuando torelli per prendere confidenza con il pallone e proseguendo con attività di possesso palla. La parte centrale dell’allenamento è stat occupata da lavoro tecnico svolto alla massima intensità. Ampio spazio è poi stato dedicato alla parte tattica. L’allenamento si è concluso con una classica partitella a campo ridotto.

Il programma per domani si compone di due impegni principali: la conferenza della vigilia di mister Stefano Pioli prevista per le 14:00 e alle 17:30 la rifinitura della squadra.