Milenkovic non vuole rinnovare, il Milan osserva

Il Milan ha seguito il centrale della Viola Milenkovic tutta l’estate, alla fine è rimasto col cerino in mano: troppo alte le pretese di Commisso, limitate le risorse dei rossoneri.

Il corteggiamento del Diavolo deve tuttavia aver sicuramente fatto riflettere il serbo sul suo futuro a Firenze, dato che, come riporta la Repubblica oggi, non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Non a caso la Fiorentina ha già deciso di tutelarsi con l’acquisto di Martinez Quarta dal River Plate.

Se Commisso dovesse decidere di lasciar partire Milenkovic, il Milan avrebbe senz’altro una corsia preferenziale dati i contatti presenti da tempo tra le due dirigenze.