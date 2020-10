Nikola Milenkovic e la Fiorentina non trovano l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 Giugno 2022.

Il centrale serbo, corteggiato da molte squadre in estate tra cui il Milan, è valutato 40 milioni di euro cifra ritenuta troppo elevata dalle pretendenti. A Gennaio, però, in caso di mancato rinnovo la cifra dovrà essere necessariamente abbassata e la possibilità di addio sarà molto più concreta.