MTV – Kjaer: “Buona partita. Mai avuto dubbi sul mio livello”

In collegamento telefonico con Milan Tv, Simon Kjaer ha dichiarato: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel secondo tempo forse abbiamo mollato un po’ ma l’abbiamo ripresa subito. Dobbiamo migliorare sulla continuità nella partita.”

L’errore sul gol: “Non ho ancora visto il gol in video, ma dobbiamo sicuramente migliorare per non lasciare il giocatore libero. Facciamo 3 gol come una squadra, ne subiamo 1 come una squadra.”

Il suo rendimento: “Non ho mai avuto dubbi sul mio livello, so che posso aiutare la squadra. Ma non pensavo che saremmo cresciuti insieme così velocemente“

Pioli e il gioco a uomo: “Mi trovo benissimo, penso che una delle mie migliori qualità è la marcatura. Difendere uno contro uno mi stimola, do sempre il massimo in ogni duello. Nelle ultime due partite abbiamo fatto tanti duelli ad inizio partita, poi man mano andiamo sempre più a zona. Dipende dal momento della partita.”