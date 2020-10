MTV – Pioli: “Stiamo lavorando bene. Vittoria merita. Ora testa alla Roma”

Nel post partita, Stefano Pioli, intervistato da Milan TV in diretta telefonica da Glasgow, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “

Partita controllata bene ma nel secondo tempo potevamo giocarla meglio da un punto di vista tecnico. Gli abbiamo dato fiducia e in Europa non ci sono partite facile. Vittoria meritata. Girone difficile ed equilibrato. Dobbiamo andare avanti con questa mentalità”

Sui cambi in formazione effettuati: “L’ aria tecnica e la società è stata brava a creare una rosa completa. I ragazzi sanno che giocando ogni 3 giorni ci sarà spazio per tutti”

La scelta di Krunic al posto di Calhanoglu “Importante la scelta di Krunic perchè serviva maggiore densità a centrocampo. Preferisco difendere molto alto. Non possiamo dominare tutte le partite per novanta minuti. Dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo e non abbassare mai la guardia.”

Lavorare in serenità: “Si lavora bene nell’ armonia. La società non ci ha mai fatto mancare nulla. Abbiamo lavorato nella serenità e solo così si cresce. Dobbiamo lavorare e farci trovare pronti. Testa alla Roma e cerchiamo di continuare in questa striscia positiva.”