Nations League, sette i rossoneri in campo oggi: il punto

Terminato il primo miniciclo stagionale con il raggiungimento della fase a gironi dell’Europa League e la vittoria delle prime tre partite di campionato, molti giocatori del Milan si preparano a giorni in cui dovranno mettere da parte i colori rossoneri per difendere quelli della propria nazionale.

Tra questi, ben sette milanisti oggi scenderanno in campo per la seconda giornata della seconda edizione della UEFA Nations League, continuando la rincorsa al Portogallo campione in carica.

Gigio Donnarumma partirà titolare nella partita degli Azzurri contro la Polonia: dopo il pareggio con la Bosnia e la vittoria ad Amsterdam con l’Olanda, l’Italia di Mancini vuole mettere una grossa ipoteca sulla qualifcazione alla fase finale che arriverebbe solo in caso di vittoria del girone 1, a Donnarumma il compito di difendere i pali della porta azzurra.

Nello stesso gruppo dell’Italia, Rade Krunic con la sua Bosnia Erzegovina ospiterà l’Olanda: partita importante anche per gli Azzurri al fine della classifica del girone.

Il numero 10 rossonero Hakan Calhanoglu, dopo aver assistito dalla tribuna al pirotecnico 3-3 con la Germania, scenderà in campo con la sua Turchia nella trasferta di Mosca con la Russia nel match valido per la seconda giornata del gruppo 3 della seconda divisione.

Saranno avversari per una sera i due neoarrivati Jens Petter Hauge e Ciprian Tatarusanu, in un Norvegia-Romania che presenta tanti talenti da visionare da entrambe le parti.

Infine, nello stesso girone ma con impegni diversi, saranno presenti Alexis Saelemaekers, convocato per la prima volta in nazionale maggiore dal ct Martinez, nell’impegno contro l’Inghilterra di Southgate, e Simon Kjaer, che sfiderà l’Islanda in un derby nordico.