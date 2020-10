Nuova avventura per Borini, potrebbe ripartire dall’Inghilterra

L’ex milanista Fabio Borini è attualmente svincolato. Dopo l’esperienza nella seconda parte dello scorso campionato con l’Hellas Verona, l’esterno classe 1991 è ora senza squadra, ma ha ancora voglia di mettersi alla prova.

Secondo quanto riportato dalla celebre emittente televisiva BBC ci sarebbero trattative già in stato avanzato tra il giocatore e lo Swansea City, squadra gallese che attualmente milita in Championship, seconda categoria inglese.

Per Borini si tratterebbe di un ritorno. La sua precedente esperienza con i Jacks risale al 2011, quando segnò 6 goal in 9 presenze contribuendo alla promozione della squadra in premier League.