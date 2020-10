Nuova squadra per Alessio Cerci: l’ex Milan riparte dall’Arezzo

Alessio Cerci riparte dalla Lega Pro. L’attaccante 33enne ha infatti trovato un accordo con l’Arezzo, con cui, secondo Nicolò Schirà, avrebbe già firmato un contratto triennale. Una nuova esperienza dunque per il giocatore classe ’87, fresco di rescissione del contratto dopo la pessima annata in Serie B con la Salernitana. Di lui si ricorda anche una parentesi non proprio esaltante con la maglia del Milan a cavallo tra il Gennaio 2015 ed il Gennaio 2016, in cui registrò 29 presenze ed 1 solo gol.