Sirene inglesi per Mohamed Simakan. Secondo quanto riferisce ‘The Sun’, sulle tracce del difensore francese ci sarebbe anche il Burnley. Il Milan ha tentato il tutto per tutto nelle ultime ore di mercato pur di strapparlo allo Strasburgo e, probabilmente, i rossoneri ci riproveranno a gennaio. C’è da fronteggiare però la concorrenza del club inglese che sarebbe disposto ad offrire una cifra vicina ai 17 milioni di euro per aggiudicarsi il giovane centrale.