In Spagna sono sicuri: Pato è un passo dal ritorno in Serie A

L’ex attaccante del Milan, Alexandre Pato sarebbe molto vicino al ritorno in serie A.

GENOA IN VANTAGGIO SUL MONZA DI BERLUSCONI

In Spagna, diversi giornali sportivi, tra cui Don Balon, si sbilanciano sulla trattativa: l’attaccante brasiliano, attualmente svincolato, è molto vicino al Genoa.

Il Grifone in attacco ha Destro, Pandev e il giovane Shomurodov, per questo sta cercando un rinforzo che conosca la massima serie italiana. Dal Brasile riportano che l’unica contendente del Genoa è un’altra italiana: il Monza di Silvio Berlusconi, proprio il presidente che ha portato Pato in Italia. Il club biancorosso cerca l’affondo con lo stesso intermediario che ha già portato Carlos Augusto in biancorosso, ma il Genoa resta in vantaggio.