Milano, scontri e tensioni: molotov contro le forze dell’ordine

Anche a Milano è stata l’ora della rivolta. Secondo quanto riporta ‘Milano Today’, questa sera, in piazzale Loreto, si è riunita una folla per dare il via ad un corteo di protesta contro le misure Anti-Covid. La manifestazione è arrivata fino alle porte del Palazzo della Regione dove i manifestanti, durante il tragitto, hanno assaltato vetrine di negozi e tram. Vicino alla sede regionale, invece, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno cercato di disperdere la folla con i lacrimogeni.

Non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma sembra che ci sia qualche poliziotto ferito. I tafferugli sono stati placati verso le 22.40 e la situazione al momento è tornata alla normalità. Un altro atto di malumore popolare che, unito a quelli di Napoli, Roma e Torino, comincia seriamente a scaldare il clima del paese che risulta essere già piuttosto rovente.