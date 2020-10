Pioli a MilanTv: “Ci ho creduto e sono soddisfatto dei miei ragazzi”

Stefano Pioli, al termine del match contro il Rio Ave, ha parlato ai microfoni di Milantv. Ecco le sue parole:

Sulla partita: “E’ la prima volta che succede una cosa del genere, il calcio è questo. Secondo me abbiamo condotto anche bene la partita, ci siamo fatti sorprendere, poi la partita si è fatta più complicata. Nella mia carriera ho perso una finale di Coppa Italia per un doppio palo, i rigori sono una lotteria ma i ragazzi se lo sono meritati per lo sforzo, per tutto il lavoro che è stato fatto, è ovvio che sono soddisfatto”

Se ci ha creduto: “Durante la partita ero sicuro che potessimo ribaltare la partita, ai rigori ho avuto speranza. Mi piace pensare che ci abbiamo creduto, è il primo obiettivo stagionale iniziato l’anno scorso”

Questa partita può aiutare il gruppo: “I risultati positivi ti aiutano a recuperare prima, ma credo che il gruppo non sarà mai più un problema, non pensiamo di essere imbattibili, i migliori, ma il gruppo ha certezze ed è consapevole del fatto anche dopo le vittorie bisogna migliorare”

Su Colombo: “Io gli ho dato una pacca sulle spalle e gli ho detto che è grazie a lui se abbiamo preso il rigore alla fine, il calcio è anche questo”