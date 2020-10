Probabili formazioni, Celtic-Milan: Pioli opta per il turnover, spazio a Tonali e Brahim Diaz

Finalmente ci siamo. Domani sera il Milan farà finalmente il suo esordio nella fase a gironi di Europa League, voluti e agguantati all’ultimo dopo una carambolesca lotteria dei rigori contro il Rio Ave. La squadra allenata da Stefano Pioli arriva in Scozia con grande fiducia, frutto del primo posto in campionato e della vittoria nel derby. Per la gara di domani, ci dovrebbe essere del turnover con alcune scelte obbligate.

In porta, sembrano esserci pochi dubbi. Si è parlato di un possibile esordio dal 1′ minuto di Tatarusanu, ma pare che alla fine giochi comunque Donnarumma. In difesa scelte quasi obbligate: Calabria, Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. Unico ballottaggio nel ruolo di terzino destro, con Dalot che scalpita in panchina. Spazio a Tonali in mediana insieme a Kessié, con Bennacer che si riposerà in vista del match di lunedì contro la Roma. Davanti, ci sarà Brahim Diaz al posto di Calhanoglu, con Saelemaekers e il convincente Leao sulle fasce. Nel ruolo di prima punta è viva l’ipotesi Colombo titolare, ma molto probabilmente giocherà ancora Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI:

Celtic (3-5-2): Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. All. Lennon

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic. All. Pioli