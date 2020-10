Quella volta in cui Dzeko fu a un passo dal Milan

Per Edin Dzeko quella di lunedì non sarà una partita qualunque. Come riportato infatti da Angelo Mangiante a Sky Sport l’attaccante fu ad un passo dal Milan nel 2009.

Pallino dell’allora amministratore delegato dei rossoneri Adriano Galliani, il bosniaco, a quei tempi in forza al Wolsburg, era stato corteggiato dalla società di via Aldo Rossi. L’accordo tra il giocatore e il diavolo era stato raggiunto con facilità, anche per la simpatia che da sempre il giovane nutriva per i colori rossoneri, squadra del suo idolo Marco Van Basten. La trattativa però non si concluse a causa della società tedesca, che optò per un’altra offerta, mandando l’attaccante a Manchester sponda City.

Ma gli intrecci tra Dzeko e il match di lunedì non sono finiti. Quell’ultima stagione in Germania non colpì solo Galliani, ma anche un attaccante, 5 anni più vecchio del bosniaco, che primeggiava dall’altra parte di Milano. Stiamo parlando proprio di Zlatan Ibrahimovic, che andò direttamente dal presidente Moratti a condividere il suo desiderio di averlo come compagno di reparto.

Quella (potenzialmente) spaventosa coppia d’attacco però non si formò mai. In ogni caso vederli contrapposti nel match di san Siro potrà regalare emozioni.