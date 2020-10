RaiRadio1 – Pioli: “Questo Milan frutto di un lungo percorso, vogliamo fare bene in Europa”

Questa mattina, Stefano Pioli è intervenuto così a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, affrontando diverse questioni legate al suo Milan: ” Il nostro inizio di campionato è stato importante, ma appunto solo un inizio ed ora dobbiamo concentrarci subito sull’Europa League. Il gruppo ha sempre lavorato bene ed in questo senso Ibrahimovic ci sta dando tanto migliorando i nostri meccanismi“.

Ancora il tecnico rossonero: “Questo Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi dello svedese, Kjaer e Saelemaekers e da lì siamo cresciuti tanto arrivando dove siamo ora, con i ragazzi che si conoscono meglio e hanno più fiducia, fattore fondamentale“.

Infine, sulla questione Covid-19: “La situazione non è semplice per nessuno, ma noi siamo dei privilegiati super controllati e dobbiamo solo pensare a rispettare le regole come tutti i cittadini.”