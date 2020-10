Buone nuove, Ante Rebic è tornato ad allenarsi in gruppo

Arrivano buone notizie dell’ultim’ora. Stefano Pioli è pronto a riabbracciare uno dei suoi pupilli dell’attacco rossonero.

REBIC TORNA IN GRUPPO

La notizia è stata riportata da Gianluca di Marzio: Ante Rebic è tornato ad allenarsi in gruppo. L’esito della lastra effettuata nella giornata di martedì ha dato risultato positivo: la sublussazione del gomito, accusata nella partita contro il Crotone dello scorso 27 settembre, adesso non è più un problema.

Tuttavia, l’attaccante croato, per scongiurare eventuali rischi, non verrà schierato nella partita di Europa League prevista per giovedì sera contro lo Sparta Praga. Tornerà comunque a disposizione a partire dalla prossima giornata di campionato contro l’Udinese.