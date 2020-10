Repubblica – Serie A in formato NBA: “mini-bolla” in arrivo?

Secondo quanto riportato da Repubblica.it, l’ipotesi di una “bolla“, sulla falsariga degli appena conclusi playoff di NBA potrebbe essere la soluzione di Lega e Federcalcio per evitare l’interruzione del campionato.

La recente riunione con i medici delle 20 squadre non ha portato nessuna valida proposta. Per questo si starebbe valutando la possibilità di un mini-lockdown per le squadre, che andrebbero in totale isolamento tranne che in occasione delle partite, con test ogni 4 giorni, e playoff/playout finali.

Una soluzione complicata e che sarà al vaglio di numerose discussioni: da un lato, chi si auspica questa soluzione per concludere il campionato senza interruzioni (una manna dal cielo per gli addetti ai lavori), dall’altro, i calciatori assolutamente contrari e le pay-tv che storcono il naso per il numero ridotto di partite che andrebbero a disputarsi.

Rimane una tematica da valutare nel prossimo periodo, anche alla luce dell’andamento della curva epidemica, con la speranza di trovare una soluzione che porti il campionato alla sua naturale conclusione.