Rui Costa a MTV: “Giocare in Portogallo è difficile. Siamo favoriti ma bisogna stare attenti”

Rui Costa è intervenuto ai microfoni di Milan TV nel pre partita di Rio Ave-Milan. Ecco le sue parole:

Sul Milan: “Continuerò tutta la vita ad avere l’orgoglio di aver vestito la maglia del Milan. Stefano Pioli era un mio compagno a Firenze, sono felice per lui. Vedere Maldini lavorare così bene mi dà grande soddisfazione”.

Sul Rio Ave: “Per il Rio Ave è una giornata storica, peccato non ci siano i tifosi per festeggiare quest’evento. Giocare in Portogallo è sempre molto difficile, il Milan è favorito ma non possiamo pensare che la partita sia già segnata. C’è molto vento, loro sono abituati a giocare in queste condizioni, sono abituati a questo clima. Dobbiamo stare attenti perché è una gara secca, ma siamo favoriti”.