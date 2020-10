Rui Costa: “Spero che Calhanoglu entri nella storia. Paolo sa chi può inserirsi bene al Milan”

L’ex numero 10 rossonero Rui Costa si è espresso sui temi principali del mondo Milan ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue dichiarazioni:

Su Pioli e Maldini: “Da compagno si capiva che aveva tutto per fare una grande carriera da allenatore. Paolo doveva avere un ruolo di spessore nel calcio mondiale, lavorare per la sua squadra ti porta sempre qualcosa in più. Non mi meraviglia il lavoro che stanno facendo, sono felice per entrambi, il Milan cresce per tornare a vederlo dove vogliamo, ai vertici, spero di rivederlo in Champions l’anno prossimo”.

Sul mercato: “Paolo conosce perfettamente il calcio e il Milan, questo è la cosa più importante. I giocatori bravi sono ovunque, non bisogna solo saperli prendere ma sapere chi può inserirsi bene nel club rossonero. Non sono sorpreso del lavoro che sta facendo, sono orgoglioso e felice per lui. Non è facile per nessuno fare mercato in mezzo alla pandemia”.

Su Ibra: “Continua a fare miracoli, è stata una grande mossa, sia prenderlo a gennaio che a confermarlo quest’anno”.

Su Calhanoglu: “Sta crescendo tanto, mi sembra un processo completamente naturale, gli si doveva dare tempo per crescere, per imparare non solo il calcio italiano. Spero possa entrare anche lui nella storia del Milan, spero possa continuare così”.

Sui tifosi e la maglia: “Ho sempre dato tutto con orgoglio e soddisfazione per questa maglia, porto tutti i tifosi del Milan nel cuore”.