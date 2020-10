Scaroni dopo l'Assemblea dei soci: "Resto Presidente. Sullo stadio... "

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato dell’assemblea dei soci dei rossoneri, in programma questa mattina: “Rimango Presidente del cda per il prossimo triennio con votazione unanime. Baresi sarà vice Presidente onorario del club. Oggi abbiamo svolto l’assemblea così come era stato stabilito: tutti in videoconferenza. Abbiamo approvato bilancio e nomina del cda. Stadio? È una questione a cui tengo particolarmente. Penso sia fondamentale per l’economia del club. Come ricorderete a Luglio è stato presentato un progetto approvato dalla giunta, salvo poi essere modificato. Tra qualche giorno presenteremo un nuovo progetto che spero possa essere approvato. Abbiamo soddisfatto tutte le richieste”.