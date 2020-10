Serie A, i positivi aumentano

E’ di questa mattina la notizia della positività al Covid-19 di altri tre giocatori del Genoa. La quota sale quindi a 22 (tra calciatori e staff) nella squadra ligure, che però non è l’unica a soffrire di un aumento di contagi.

Il Napoli, reduce tra l’altro della vittoria per 6-0 proprio contro la squadra i genoani, ha riscontrato un caso di positività in Piotr Zielinski, e alcuni tamponi non avrebbero dato esito certo. Anche l’Atalanta ha riscontrato un caso positivo, annullando di fatto la conferenza stampa di Gasperini. Per quanto riguarda il Milan, Zlatan Ibrahimovic e Leo Duarte sono ancora in quarantena. L’attaccante svedese continua ad allenarsi (come mostrato da lui in un post sul suo profilo Instagram) con la voglia di riprendersi subito il posto da titolare al rientro in campo.

Salgono quindi a 27 i calciatori malati in Serie A e i dubbi sulla sua prosecuzione iniziano a farsi sentire. Secondo la sottosegretaria alla Salute Zampa le misure dovrebbero essere riviste mentre diversi virologi, come Lorenzo Pregiasco, la Serie A dovrebbe interrompersi per 14 giorni in modo tale da essere certi della condizione di tutti i calciatori, per poi poter riprendere con più sicurezza. Due settimane di stop oggi per non doversi fermare – e più a lungo – domani.