Si allontana Mandzukic: il croato verso il Marsiglia

Negli ultimi tempi, Mario Mandzukic è stato accostato anche al Milan. L’ex attaccante della Juventus, ora senza contratto dopo aver rescisso con l’Al-Duhail in Qatar, è in cerca di una nuova squadra. Con i rossoneri non se ne farà nulla, ma la caccia alla nuova avventura continua. Dopo aver rifiutato la corte dello Spartak Mosca, sembra ora vicino a vestire la maglia del Marsiglia.

Stando a quanto riferisce Footmercato, infatti, i francesi starebbero cercando una punta di esperienza per sostituire Mitroglu. Il 34enne, in questo senso, rappresenterebbe il profilo ideale per Villas Boas.