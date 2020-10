Simon Kjaer: 100 partite in Serie A

Simon Kjaer è arrivato al Milan a gennaio in sordina, dopo i mesi non esaltanti con la maglia dell’Atalanta.

Il difensore danese, a suon di prestazioni convincenti, si è ritagliato un ruolo da gregario della difesa rossonera e dell’intera squadra. È uno dei giocatori di esperienza che ha aiutato la crescita e la maturazione di molti giovani.

Per Kjaer, la partita di domani sera contro la Roma sarà speciale per diversi motivi: innanzitutto è un ex del match, avendo vestito la maglia giallorossa nella stagione 2011/12. In secondo luogo, per il danese sarà la centesima partita in Serie A, a seguito delle esperienze con Palermo, Roma appunto, Atalanta e, infine, Milan.