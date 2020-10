Sky – Calhanoglu si sta allenando in gruppo. Rebic non recupera

Dai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini è tornato sulle condizioni di Hakan Calhanoglu e di Ante Rebic. Il trequartista turco si sta allenando con il gruppo e potrebbe anche partire titolare contro la Roma, mentre il croato ha abbandonato Milanello poco fa e punta a rientra nella partita di Europa League con lo Sparta Praga.

Ecco le parole di Baiocchini a Sky:

“Il Milan è sceso in campo da pochi minuti. Calhanoglu è in campo ad allenarsi con la squadra e vedremo se partitrà nell’11 titolare o partirà dalla panchina e sarà utile a partita in corso. Rebic, invece, è appena andato via da Milanello e domani farà una lastra. Dovesse andare bene, Rebic sarebbe disponibile per Milan-Sparta Praga“.