Intervistato da Sky Sport nel prepartita del derby, la “bestia nera” dei rossoneri nelle ultime stracittadine, Stefan de Vrij, ha detto la sua sul match: “Cerco sempre di fare bene ogni partita, sono sempre concentrato, stasera non sarà diverso. La sfida per Ibrahimovic? Per me è Inter contro Milan, squadra contro squadra, cerchiamo di fare una grande partita e cerchiamo di vincere.”