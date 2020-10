Durante la trasmissione “Calciomercato l’ Originale” in diretta su Sky, il giornalista Gianluca di Marzio ha parlato del mercato del mercato del Milan. Il Manchester Untd ha dato l’ ok al trasferimento e domani volerà in Italia per le visite. Arriva in prestito secco. Diego Dalot è un nuovo giocatore del Milan.