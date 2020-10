Sky – Di Stefano: “Per la formazione di domani ci sono due possibilità”

Alla vigilia dell’esordio nei gironi di Europa League del Milan contro il Celtic, Peppe Di Stefano ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dei dubbi di Stefano Pioli in vista del match di domani: “Le ipotesi sono due: o tieni la formazione del derby, con Diaz al posto di Calhanoglu, e Tonali al posto di Bennacer; oppure magari ne cambi quattro o cinque. Pioli non ha chiarito i dubbi alla squadra, probabilmente vuole aspettare la rifinitura di domattina a Glasgow per capire se alcuni giocatori hanno recuperato fisicamente. Calabria e Theo Hernandez hanno sempre giocato, si potrebbe pensare di cambiare qualcosa, ma sarebbe un rischio perché il Milan con loro ha subito un solo gol in campionato”.