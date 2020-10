Sky – Diaz: “Felice per la vittoria della squadra, qui mi trovo benissimo”

Protagonista di un gol (il terzo in stagione) è dell’ennesima ottima prestazione, Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Sparta Praga:

“Sono contento per la vittoria della squadra. Dietro la punta è la mia posizione naturale, ma lascio al mister la scelta. Ci troviamo benissimo con questo modulo, pensiamo già alla prossima partita. Ibra è come un papà, mi sta sempre vicino, fa ancora la differenza in campo. Qui sono molto contento, sto trovando continuità e voglio dare il massimo per questo club“.