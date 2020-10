Sky – Donnarumma: “Derby? Questa volta vogliamo vincere. Il gap con l’Inter si è ridotto”

Quando mancano ormai soltanto due giorni al derby, Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo voglia di riscattarci e di fare un grande derby, è questa la cosa più importante. A volte giochi bene ma non fai risultato. Questa volta vogliamo vincere. L’Inter è una grande squadra con un grande allenatore. Hanno tutto per fare molto bene quest’anno, ma anche noi ci giochiamo le nostre carte e possiamo dire la nostra. Sono molto ottimista e convinto che faremo una grande partita. Siamo tranquilli, non abbiamo paura. Il gap con i nerazzurri si è ridotto perché la società è stata brava a fare un buon mercato. Il mister sta facendo grandi cose, ora dobbiamo dimostare sul campo che il gap si sia ridotto“.