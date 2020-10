Sky – Esami strumentali per Calhanoglu

In diretta da Milanello, l’ inviato di Sky Sport Manuele Baiocchini, ha riportato l’ ultimo report riguardo sulle fisiche di Calhanoglu.

“Calhanoglu è un giocatore molto importante in questo Milan. I rossoneri, a causa dell’infortunio odierno in allenamento, non lo avranno a disposizione per la trasferta con il Celtic.”

Sempre dall’ inviato di Sky sono arrivate ulteriori notizie riguardo gli esami strumentali alla caviglia: “Il trauma distorsivo alla caviglia sarà valutato tra le 17:30 e le 18 di questo pomeriggio e si capirà così l’entità dell’infortunio”. In questi minuti si stanno svolgendo al Columbus Clinic Center di Milano gli esami clinici ed entro la serata si conosceranno le condizioni del 10 rossonero. Piccolo curiosità che lascia ben sperare. Calhanoglu ha lasciato il centro sportivo guidando la propria auto.