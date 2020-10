Sky – Ibrahimovic e Duarte ancora positivi

Secondo quanto riportato da Sky Sport sono arrivati in mattinata gli esiti ai nuovi tamponi fatti dal difensore brasiliano e dall’attaccante svedese. Entrambi i tamponi hanno dato ancora esito positivo e i due dovranno rimanere in quarantena. Entrambi i calciatori sono fortunatamente asintomatici.

Questa positività non preclude comunque la possibilità di riavere disponibili i due giocatori per il derby contro l’Inter. Non appena riusciranno a risultare negativi consecutivamente a due tamponi potranno tornare ad allenarsi con il gruppo.