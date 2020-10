Sky – Leao: “L’anno scorso avevo qualche difficoltà, quest’anno sento la fiducia di tutti”

Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Milan-Sparta Praga. Il portoghese, autore di un gol, ha analizzato il suo momento in rossonero:

“Quando il mister mi inserisce cerco sempre di aiutare la squadra. L’anno scorso sono arrivato in un nuovo paese e nuovo campionato, avevo difficoltà. Quest’anno sto benissimo, sento la fiducia dell’allenatore e della squadra. Quando ho spazio per andare in profondità, devo cercare di fare la differenza. L’ambiente è felice e fiducioso, così è più facile fare grandi cose in campo”.