Gianluca Di Marzio durante il programma Sky “Calciomercato l’Originale” ha parlato delle trattative in difesa. Dopo l’ offerta per Tomyasu ritenuta bassa dal Bologna (offerti 15 milioni e richesta di 25 milioni), il Milan valuta tanti profili tra cui Ajar e Kabak. Per quanto riguarda il centrocampo , il Milan non intente fare nessun acquisto. Gli ultimi giorni saranno decisivi.