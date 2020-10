Sky: Milan altro primo posto speciale in questo avvio di stagione

Il Milan parte forte in questo avvio di campionato. Tanto forte, da guadagnare un ulteriore primato.

La squadra con più giocatori a segno

Il Milan ha cominciato alla grande questa stagione, non interrompendo la striscia di risultati positivi e trovando la vetta della classifica. 13 punti nelle prime 5 giornate, solo il pareggio contro la Roma ha impedito ai rossoneri di essere a punteggio pieno. Sky Sport ha stilato una particolare classifica, in cui veniva evidenziato quanti giocatori fossero andati in rete per squadra in questo avvio di stagione. E come a sottolineare ulteriormente l’avvio di campionato positivo, il Milan si trova al primo posto anche in questa particolare classifica con ben 11 giocatori andati a segno. I rossoneri che hanno timbrato il cartellino considerando tutte le competizioni sono Ibrahimovic, Colombo, Calhanoglu, Kessié, Diaz, Saelemaekers, Leao, Theo Hernandez, Krunic, Hauge e Dalot. Seguono questa classifica Atalanta e Fiorentina con 9 giocatori diversi andati in rete.